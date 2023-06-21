В некоторых регионах России ожидается аномальная жара
21 июня 202304:03
В Магаданской области, Якутии, Чукотке, Красноярском крае, Тыве и Хакасии в ближайшие дни ожидается аномальная жара, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, там прогнозируется до 28-36 градусов. При этом некоторые регионы Урала и Поволжья ожидает очень холодная погода — температура будет ниже нормы на 6-8 градусов.
Столбики термометров опустятся до минус двух градусов, уточнил Вильфанд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru