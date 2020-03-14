МЧС предупредило об осадках, штормовом ветре и гололедице

Спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, при передвижении пешком избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Водителям советуют сбрасывать скорость на дорогах, соблюдать дистанцию и стараться избегать сложных маневров.



Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН о погоде на ближайшие дни.

«Погода будет ветреной, с порывами до 17 м/с. Направление ветра поменяется с юго-западного на северо-западное. Вместе с ним в столичный регион будет поступать более холодная воздушная масса, температура станет отрицательной. В субботу будет еще и низкое атмосферное давление, ночью 0°С… +2°С, по области до +4°С, местами небольшие осадки. Днем максимальная температура +6°С, к концу дня понижение до -2°С, по области до -6°С. Ожидается дождь, переходящий в снег и сильный ветер. Атмосферное давление будет расти. Ночью похолодает в Москве до -6°С, по области до -9°С. Местами метель, в большинстве районов пройдет снег», - сказала она.