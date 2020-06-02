МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в среду

В среду, 3 июня, в Москве пройдут сильные дожи с грозой. Об этом предупредили в столичном МЧС.

Летнее тепло придёт в Москву после дождичка в четверг

В ведомстве отметили, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием фронтальных разделов южного циклона 3 июня с сохранением до конца суток в Москве, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный, а также гроза. Порывы ветра во время грозы будут усиливаться до 15 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летнее тепло вернется в Москвы во второй половине четверга на этой неделе. Он рассказал НСН, почему в столице сейчас установилась прохладная, совсем не летняя погода.

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ФОТО: pixabay.com
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