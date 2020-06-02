Вильфанд обозначил срок летнего потепления в Москве
Прохладная и дождливая погода в столичном регионе, которая длится с середины мая, скоро завершится. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться», - сказал он в интервью «Интерфаксу», добавив, что тепло придет в регион во второй половине четверга, 4 июня.
К этому моменту начнет расти атмосферное давление, из-за туч выглянет солнце. Температура прогреется до 21 градуса, однако местами возможны грозы. Такая же погода сохранится в пятницу.
В субботу будет еще теплее — до 24 градусов, в воскресенье - 23-35 градусов тепла. При этом жителей столичного региона порадует яркое солнце, возможны теплые летние дожди.
На данный момент температура в Москве и области больше соответствует концу апреля-началу мая, передает Газета.ру
В свою очередь специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью RT так же сообщила, что осадки в московском регионе будут наблюдаться на протяжении всей недели.
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