МЧС предложило предоставлять пострадавшим от ЧС оплачиваемый выходной

МЧС России предложило предоставлять россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, право на оплачиваемый выходной, а также до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства.

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Предполагается, что необходимые изменения внесут в Трудовой кодекс. Как отметили в МЧС, в трудных жизненных ситуациях на фоне стихийных бедствий или техногенных аварий гражданам необходимо свободное время, чтобы решить семейно-бытовые вопросы, восстановить утраченные документы и условия жизнедеятельности. В связи с этим ведомство предлагает предоставлять пострадавшим в результате ЧС дополнительный выходной день, при котором сохранится средняя зарплата, пишет «Свободная пресса». Также МЧС хочет ввести отпуск до пяти дней без сохранения зарплаты при подтверждении проживания в жилом помещении в зоне ЧС, нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества.

Министерство предложило законодательно закрепить право работодателя организовать процесс предоставления дополнительного выходного и отпуска по заранее составленному графику. Инициативу планируется рассмотреть 24 ноября в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, отмечает телеканал «360».

МЧС подтвердило РБК разработку поправок. В ведомстве считают, что реализация мер повысит социальную защищенность россиян в трудной жизненной ситуации, позволит своевременно решать необходимые вопросы и обеспечит возможностями для восстановления документов и условий жизнедеятельности.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Гирин
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