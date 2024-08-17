МЧС отчиталось об эвакуации еще более трех тысяч жителей Курской области

МЧС России отчиталось об эвакуации еще более трех тысяч жителей Курской области.

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Как сообщается в Telegram-канале ведомства, люди «убыли в безопасные районы». По информации МЧС, в 24 регионах страны работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.

12 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентов России Владимиром Путиным заявил, что эвакуации подлежат 180 тысяч жителей региона, из которых на тот момент удалось вывезти 121 тысячу.

Ранее стало известно, что ВСУ планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchs_46
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