МЧС: Москва останется в тумане до конца дня
Управление МЧС по Москве выступило во вторник вечером с экстренным предупреждением, в котором говорится, что туман не уйдет из столицы до конца дня.
По данным ведомства, туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до конца 2 ноября.
Автомобилистам в этой связи рекомендуют снизить скорость на дорогах и воздержаться от внезапных маневров, а пешеходам – носить одежу со светоотражающими элементами.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», откуда в Москве взялся туман и запах гари.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН назвал «бредом сивой кобылы» версию о техногенном происхождении московского тумана.
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