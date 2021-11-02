«Бред сивой кобылы»: метеоролог отверг версию о техногенном тумане в Москве

У тумана, накрывшего столицу, были все метеорологические предпосылки, уверен Александр Шувалов.

Сильный туман над Москвой носит исключительно природный характер, а его появление было заранее предсказано специалистами, подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ранее ряд СМИ предположил, что у тумана, накрывшего город в ночь с 1 на 2 ноября и ставшего причиной задержки более 100 рейсов во всех аэропортах столицы, могло быть техногенное происхождение.

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«Эти утверждения СМИ и Telegram-каналов про вредные выбросы – это бред сивой кобылы.Причиной стали хороший прогрев днем, ясное небо, при котором ожидалось очень сильное выхолаживание в вечерние часы сразу после захода солнца, быстрый рост относительной влажности в приземном слое, образование инверсии, и так далее.Другое дело, что этот туман задержался несколько дольше, и его рассеяние ожидается только после обеда, точнее, он приподнимется над поверхностью земли и станет просто низкой облачностью, которая уже будет прослеживаться и в ближайшую ночь»», - пояснил метеоролог.

По словам главы центра «Метео», на природные причины тумана указывает и география его распространения.

«Ничего и близко к выбросу нет. Учитывая, что туман – это не только Москва и практически вся Московская область, это юг Ярославской области, это юго-восток Тверской области, это Владимирская область, это восток Рязанской области, юг Нижегородской области, это задело Костромскую область. И потом, ну какие здесь выбросы промышленных предприятий, если в структуре загрязняющих веществ московского региона больше 90% составляют выбросы автомобильного транспорта?», - удивился специалист.

Ранее стало известно, что в Москве и области из-за сжигания мусора и сухой травы, а также в отсутствие ветра появился запах гари.

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