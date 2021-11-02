«Бред сивой кобылы»: метеоролог отверг версию о техногенном тумане в Москве
У тумана, накрывшего столицу, были все метеорологические предпосылки, уверен Александр Шувалов.
Сильный туман над Москвой носит исключительно природный характер, а его появление было заранее предсказано специалистами, подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ранее ряд СМИ предположил, что у тумана, накрывшего город в ночь с 1 на 2 ноября и ставшего причиной задержки более 100 рейсов во всех аэропортах столицы, могло быть техногенное происхождение.
«Эти утверждения СМИ и Telegram-каналов про вредные выбросы – это бред сивой кобылы.Причиной стали хороший прогрев днем, ясное небо, при котором ожидалось очень сильное выхолаживание в вечерние часы сразу после захода солнца, быстрый рост относительной влажности в приземном слое, образование инверсии, и так далее.Другое дело, что этот туман задержался несколько дольше, и его рассеяние ожидается только после обеда, точнее, он приподнимется над поверхностью земли и станет просто низкой облачностью, которая уже будет прослеживаться и в ближайшую ночь»», - пояснил метеоролог.
По словам главы центра «Метео», на природные причины тумана указывает и география его распространения.
«Ничего и близко к выбросу нет. Учитывая, что туман – это не только Москва и практически вся Московская область, это юг Ярославской области, это юго-восток Тверской области, это Владимирская область, это восток Рязанской области, юг Нижегородской области, это задело Костромскую область. И потом, ну какие здесь выбросы промышленных предприятий, если в структуре загрязняющих веществ московского региона больше 90% составляют выбросы автомобильного транспорта?», - удивился специалист.
Ранее стало известно, что в Москве и области из-за сжигания мусора и сухой травы, а также в отсутствие ветра появился запах гари.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Путин поддержал декларацию по лесам конференции в Глазго
- Театральная премия «Золотая маска» стала рекордной по силу номинаций
- Добавили госизмены: Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
- Зеленский активировал новый пакет санкций СНБО Украины против России
- СМИ: Арестован экс-заглавы Минстроя, бывший подрядчик расширения БАМа Рейльян
- Экс-лидер «Правого сектора» Ярош стал советником главкома ВСУ
- Посольство: Россияне не пострадали при взрывах в Кабуле
- Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать
- Песков призвал не отвлекаться на «некачественные вбросы» о военной технике РФ у «границ» Украины
- Министр экономики Украины Любченко подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru