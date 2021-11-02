«Бред сивой кобылы»: метеоролог отверг версию о техногенном тумане в Москве

Сильный туман над Москвой носит исключительно природный характер, а его появление было заранее предсказано специалистами, подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ранее ряд СМИ предположил, что у тумана, накрывшего город в ночь с 1 на 2 ноября и ставшего причиной задержки более 100 рейсов во всех аэропортах столицы, могло быть техногенное происхождение.