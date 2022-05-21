МЧС доставило более 21 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

«С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тыс. т гуманитарного груза», — рассказали в МЧС.

Кроме того, в министерстве сообщили, что на контролируемых РФ территориях Украины населению выдают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Деньги получили уже более 19 тысяч жителей.

