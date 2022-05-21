МЧС доставило более 21 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики и на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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«С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тыс. т гуманитарного груза», — рассказали в МЧС.

Кроме того, в министерстве сообщили, что на контролируемых РФ территориях Украины населению выдают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Деньги получили уже более 19 тысяч жителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьУкраинаДонбассМЧС
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