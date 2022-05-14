ВС России доставили 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область
14 мая 202206:51
Российские военные доставили 50 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале военного ведомства, военнослужащие привезли гумпомощь и оказали медицинскую помощь мирному населению.
В населенные пункты Харьковской области были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru