ВС России доставили 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

Российские военные доставили 50 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

В Харьковской области допустили проведение референдума о будущем региона

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале военного ведомства, военнослужащие привезли гумпомощь и оказали медицинскую помощь мирному населению.

В населенные пункты Харьковской области были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ХарьковВооруженные Силы РФМинобороны РФГуманитарная Помощь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры