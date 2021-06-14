McDonald's в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19
Ресторан McDonald's на ул. Мясницкой в Москве могут закрыть на срок 90 суток или обяжут выплатить штраф до 1 млн руб. за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.
«Сегодня в ходе рейда сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование ресторана McDonald's по адресу: ул. Мясницкая, д. 30. По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений», - цитирует Поплавского «Агентство городских новостей «Москва».
По словам главного инспектора ОАТИ, штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток суд может принять на основании ст. 20.6.1 КоАП.
Напомним, 12 июня мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 15 по 19 июня в Москве продлены нерабочие дни. Уточняется, что в период с 13 по 20 июня будет приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.
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