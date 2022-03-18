McDonald's: Франшизные рестораны компании продолжают работать в Москве

Так точки McDonald's открыты в аэропортах столицы и на Ленинградском вокзале, а также окна «МакЭкспресс» функционируют около станций московского метро.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что сотрудники иностранных компаний, ушедших из России, смогут найти работу, особенно в крупных городах.