McDonald's: Франшизные рестораны компании продолжают работать в Москве

Некоторые рестораны McDonald's, которые функционируют в Москве на условиях франчайзинга, продолжают работать. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Так точки McDonald's открыты в аэропортах столицы и на Ленинградском вокзале, а также окна «МакЭкспресс» функционируют около станций московского метро.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что сотрудники иностранных компаний, ушедших из России, смогут найти работу, особенно в крупных городах.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СанкцииРаботаМоскваРесторан
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