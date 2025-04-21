Мавзолей Ленина закроется после его дня рождения

Некрополь ежегодно закрывается перед майскими праздниками из-за подготовки и репетиции парада Победы на Красной площади. После завершения всех мероприятий его снова откроют для посетителей, и он будет работать в стандартном режиме.

В этом году Мавзолей уже закрывали на два месяца. В период с 18 февраля по 14 апреля проводились плановые профилактические работы. Они необходимы регулярно, чтобы сохранить забальзамированное тело и поддерживать его состояние.

Ранее член КПРФ Николай Арефьев в беседе с НСН призвал наказать мэра Верхней Пышмы за скейт-площадку с Лениным.

