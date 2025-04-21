Мавзолей Ленина закроется после его дня рождения
Доступ к месту захоронения первого лидера Советского государства Владимира Ленина ограничат на период с 23 апреля по 19 мая 2025 года, сообщила Федеральная служба охраны. Последним рабочим днем станет 22 апреля — день рождения политика.
Некрополь ежегодно закрывается перед майскими праздниками из-за подготовки и репетиции парада Победы на Красной площади. После завершения всех мероприятий его снова откроют для посетителей, и он будет работать в стандартном режиме.
В этом году Мавзолей уже закрывали на два месяца. В период с 18 февраля по 14 апреля проводились плановые профилактические работы. Они необходимы регулярно, чтобы сохранить забальзамированное тело и поддерживать его состояние.
Ранее член КПРФ Николай Арефьев в беседе с НСН призвал наказать мэра Верхней Пышмы за скейт-площадку с Лениным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru