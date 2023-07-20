Мужчину, который пытался поджечь Мавзолей, арестовали на два месяца

Мужчину, который пытался поджечь Мавзолей, арестовали на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Ударившего мужчину в Парке Горького арестовали на два месяца

В отношении Константина Старчукова избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 18 сентября, он обвиняется в хулиганстве с применением оружия (статья 213 УК РФ, часть 2).

Старчукова арестовали в понедельник у Мавзолея Ленина на Красной площади, в сторону которого он швырнул коктейль Молотова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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