Мужчину, который пытался поджечь Мавзолей, арестовали на два месяца

В отношении Константина Старчукова избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 18 сентября, он обвиняется в хулиганстве с применением оружия (статья 213 УК РФ, часть 2).

Старчукова арестовали в понедельник у Мавзолея Ленина на Красной площади, в сторону которого он швырнул коктейль Молотова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







