Коммунисты призвали наказать мэра Верхней Пышмы за скейт-площадку с Лениным

Совмещение памятника Ленину со скейт-парком оскорбляет его память и тех людей, кто его уважал и чтил, заявил НСН Николай Арефьев.

Не позволительно обвинять украинцев или другие страны в сносе памятников российским деятелям культуры и при этом позволять у себя в стране устраивать из памятника Ленину скейт-площадку. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев.

В Верхней Пышме (Свердловская область) памятник Ленину стал частью скейт-парка, сообщили РИА Новости. Проектировщики надеялись, что постамент вызовет интерес у молодежи и никого не заденет. Однако это вызвало резонанс. Позднее мэрия Верхней Пышмы назвала площадку для скейтбордистов у памятника «чьей-то недоброй шуткой». Арефьев заявил, что это решение оскорбляет память советского революционера.

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«У нас в Госдуме очень часто обвиняют Украину в том, что она сносит памятники Пушкину, нашим полководцам, заслуженным людям Советского Союза. И при этом никогда не обращают внимания, а мы-то чем лучше? Почему у нас во время праздников мавзолей Ленина драпируется? Почему до сих пор не ремонтируются, а сносятся памятники нашим советским гражданам? То, что отдали эту площадку с Лениным (под скейт-парк - прим. НСН), конечно, оскорбляет лучшие чувства нашего населения, которые помнят и знают Ленина. Конечно, этого делать нельзя. Я считаю, что градоначальник должен быть наказан за это. Мало того, что они там Ельцин-центр открыли, так они еще сегодня стараются унизить нашу историю, унизить Ленина - основателя первого пролетарского государства», - рассказал он.

Вскоре после этого мэрия Верхней Пышмы назвала площадку для скейтбордистов у памятника Ленину "чьей-то недоброй шуткой". По словам представителей мэрии, на этом участке сейчас идут строительные работы, территория огорожена, а скейт-парк по проекту отнесен в другое место, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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