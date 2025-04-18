«У нас в Госдуме очень часто обвиняют Украину в том, что она сносит памятники Пушкину, нашим полководцам, заслуженным людям Советского Союза. И при этом никогда не обращают внимания, а мы-то чем лучше? Почему у нас во время праздников мавзолей Ленина драпируется? Почему до сих пор не ремонтируются, а сносятся памятники нашим советским гражданам? То, что отдали эту площадку с Лениным (под скейт-парк - прим. НСН), конечно, оскорбляет лучшие чувства нашего населения, которые помнят и знают Ленина. Конечно, этого делать нельзя. Я считаю, что градоначальник должен быть наказан за это. Мало того, что они там Ельцин-центр открыли, так они еще сегодня стараются унизить нашу историю, унизить Ленина - основателя первого пролетарского государства», - рассказал он.

Вскоре после этого мэрия Верхней Пышмы назвала площадку для скейтбордистов у памятника Ленину "чьей-то недоброй шуткой". По словам представителей мэрии, на этом участке сейчас идут строительные работы, территория огорожена, а скейт-парк по проекту отнесен в другое место, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

