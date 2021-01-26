ЦИК опроверг сообщения об опросе о выносе тела Ленина из Мавзолея
ЦИК не планирует весной проводить всенародный опрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея, заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.
Сообщения о подготовке такого опроса ранее появились в нескольких СМИ и телеграм-каналах. Отмечалось, что опрос должен пройти в рамках тестирования дистанционного электронного голосования, которое будет применяться в сентябре 2021 года.
«Конечно, это ложь. Кому надо вбрасывать такие фейки? Мне сложно понять желание этих фейкометов. ЦИК никогда не планировал ничего подобного и социологические опросы не проводит, у нас иные полномочия и задачи», - сказал Булаев.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование по всей России могут внедрить только к 2024 году. По ее словам, в этом году пилотные проекты, скорее всего, пройдут не более чем в 20 регионах.
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