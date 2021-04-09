Матвиенко заявила о возможности РФ раньше всех вступить в «постковидное время»
Россия благодаря коллективному иммунитету к COVID-19 способна раньше других стран снять ограничения, вызванные пандемией. Об этом заявила на страницах "Парламентской газеты" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко выразила уверенность в возможности скорейшего перехода к "постковидному времени". При этом спикер отметила, что для этого необходимо ускорить темпы вакцинации во всех регионах страны.
По сведениям главы Совфеда, по всей стране растет число желающих получить вакцину. По мнению Матвиенко, это свидетельствует об осознанности россиян. Она также отметила, что РФ вошла в топ-10 стран мира по числу сделанных прививок от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Матвиенко заявила о возможности РФ раньше всех вступить в «постковидное время»
- Посол Италии вызван в турецкий МИД из-за высказываний премьера
- Пентагон не прокомментировал сообщения об отправке кораблей в Черное море
- Премьер Италии назвал Эрдогана диктатором
- Президент Латвии попал в ДТП в Риге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru