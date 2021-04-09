Матвиенко заявила о возможности РФ раньше всех вступить в «постковидное время»

Матвиенко выразила уверенность в возможности скорейшего перехода к "постковидному времени". При этом спикер отметила, что для этого необходимо ускорить темпы вакцинации во всех регионах страны.

По сведениям главы Совфеда, по всей стране растет число желающих получить вакцину. По мнению Матвиенко, это свидетельствует об осознанности россиян. Она также отметила, что РФ вошла в топ-10 стран мира по числу сделанных прививок от коронавируса.