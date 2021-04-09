Матвиенко заявила о возможности РФ раньше всех вступить в «постковидное время»

Россия благодаря коллективному иммунитету к COVID-19 способна раньше других стран снять ограничения, вызванные пандемией. Об этом заявила на страницах "Парламентской газеты" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Матвиенко выразила уверенность в возможности скорейшего перехода к "постковидному времени". При этом спикер отметила, что для этого необходимо ускорить темпы вакцинации во всех регионах страны.

По сведениям главы Совфеда, по всей стране растет число желающих получить вакцину. По мнению Матвиенко, это свидетельствует об осознанности россиян. Она также отметила, что РФ вошла в топ-10 стран мира по числу сделанных прививок от коронавируса.

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ФОТО: пресс-служба Совета Федерации
ТЕГИ:ПандемияРоссияВалентина Матвиенко
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