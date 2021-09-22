Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить не планируется

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент нет оснований для введения в России локдауна или какого-то ужесточения ограничений из-за коронавируса.

Вместе с тем спикер отметила, что «вирус никуда не исчез, пока его не победили». По ее словам, во всех регионах ситуация разная, в некоторых темпы заболеваемости выше и должны быть приняты соответствующие меры.

Власти Москвы заявили о росте заболеваемости COVID-19

Матвиенко также призвала «не расслабляться» и придерживаться антиковидных предосторожностей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в России растет в 36 регионах.

В России за минувшие сутки подтвердили 19 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее выявили 19 179 случаев.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусВалентина Матвиенко
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