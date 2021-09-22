Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить не планируется

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент нет оснований для введения в России локдауна или какого-то ужесточения ограничений из-за коронавируса.

Вместе с тем спикер отметила, что «вирус никуда не исчез, пока его не победили». По ее словам, во всех регионах ситуация разная, в некоторых темпы заболеваемости выше и должны быть приняты соответствующие меры.