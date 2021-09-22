Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить не планируется
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент нет оснований для введения в России локдауна или какого-то ужесточения ограничений из-за коронавируса.
Вместе с тем спикер отметила, что «вирус никуда не исчез, пока его не победили». По ее словам, во всех регионах ситуация разная, в некоторых темпы заболеваемости выше и должны быть приняты соответствующие меры.
Матвиенко также призвала «не расслабляться» и придерживаться антиковидных предосторожностей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в России растет в 36 регионах.
В России за минувшие сутки подтвердили 19 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее выявили 19 179 случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru