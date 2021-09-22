Власти Москвы заявили о росте заболеваемости COVID-19

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве, по отношению к прошлой неделе, составил 24%, сообщает РИА Новости.

По её словам, также выросла госпитализация - на 15%.

Ракова отметила, что для пациентов с коронавирусом в столице «развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности».

Ранее в российском оперштабе о борьбе с инфекцией заявили, что за последние сутки в стране выявили 19 706 новых случаев заражения.

