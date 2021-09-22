Власти Москвы заявили о росте заболеваемости COVID-19
22 сентября 202114:50
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве, по отношению к прошлой неделе, составил 24%, сообщает РИА Новости.
По её словам, также выросла госпитализация - на 15%.
Ракова отметила, что для пациентов с коронавирусом в столице «развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности».
Ранее в российском оперштабе о борьбе с инфекцией заявили, что за последние сутки в стране выявили 19 706 новых случаев заражения.
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22 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru