Власти Москвы заявили о росте заболеваемости COVID-19

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве, по отношению к прошлой неделе, составил 24%, сообщает РИА Новости.

По её словам, также выросла госпитализация - на 15%.

Ракова отметила, что для пациентов с коронавирусом в столице «развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности».

Ранее в российском оперштабе о борьбе с инфекцией заявили, что за последние сутки в стране выявили 19 706 новых случаев заражения.

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Фото: picuki.com/akademicheskiymedia
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусМосква
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