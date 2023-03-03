Матвиенко: Закон об ограничении использования иностранных слов не ведет к изоляции

Закон о регулировании употребления иностранных слов в русском языке не приведет к изоляции от всего мира, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко на сайте СФ.

«Закон, считаю, сбалансированный. Все эти "страшилки" безосновательны», - написала она.

Она подчеркнула, что новшества направлены на устранение угрозы деградации русского языка.

Сенатор Цеков: Для запрета латиницы в рекламе не нужна поддержка предпринимателей

Ранее эксперты Торгово-промышленной палаты России не поддержали поправки в закон «О рекламе», которые предусматривают запрет на использование латиницы в рекламных объявлениях. Поправки были разработаны и внесены сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди.

Законопроект о запрете использования латиницы в рекламе может быть принят без поддержки предпринимателей, Запад объявил России войну и использовать алфавит недружественных стран недопустимо, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкЗаконВалентина Матвиенко
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