Матвиенко: Закон об ограничении использования иностранных слов не ведет к изоляции

Закон о регулировании употребления иностранных слов в русском языке не приведет к изоляции от всего мира, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко на сайте СФ.

«Закон, считаю, сбалансированный. Все эти "страшилки" безосновательны», - написала она.

Она подчеркнула, что новшества направлены на устранение угрозы деградации русского языка.