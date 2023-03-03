Матвиенко: Закон об ограничении использования иностранных слов не ведет к изоляции
Закон о регулировании употребления иностранных слов в русском языке не приведет к изоляции от всего мира, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко на сайте СФ.
«Закон, считаю, сбалансированный. Все эти "страшилки" безосновательны», - написала она.
Она подчеркнула, что новшества направлены на устранение угрозы деградации русского языка.
Ранее эксперты Торгово-промышленной палаты России не поддержали поправки в закон «О рекламе», которые предусматривают запрет на использование латиницы в рекламных объявлениях. Поправки были разработаны и внесены сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди.
Законопроект о запрете использования латиницы в рекламе может быть принят без поддержки предпринимателей, Запад объявил России войну и использовать алфавит недружественных стран недопустимо, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Матвиенко: Закон об ограничении использования иностранных слов не ведет к изоляции
- Офицер ЦРУ Джиральди: Путин предлагает миру лучшую модель отношений
- Боррель выступил против исключения России из G20
- СМИ сообщают о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке
- Во Франции заявили, что Западу все труднее скрывать неудачи ВСУ
- Марочко: ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
- Командир одного из украинских подразделений рассказал о приказе покинуть Артемовск
- СМИ: Запад обеспокоен тем, что России удалось преодолеть «беспрецедентные» санкции
- Судан сообщил о планах отказаться от импорта нефти
- СМИ: В России планируют запустить оплату картой «Мир» на смартфонах через QR-код
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru