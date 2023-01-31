Сенатор Цеков: Для запрета латиницы в рекламе не нужна поддержка предпринимателей

Законопроект о запрете использования латиницы в рекламе может быть принят без поддержки предпринимателей, Запад объявил России войну и использовать алфавит недружественных стран недопустимо, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.

Ранее эксперты Торгово-промышленной палаты России не поддержали поправки в закон «О рекламе», которые предусматривают запрет на использование латиницы в рекламных объявлениях. Поправки были разработаны и внесены сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди. Цеков отметил, что был готов к такой реакции представителей бизнеса.

«Я не общался с представителями бизнеса, мне вообще слово «бизнес» не нравится, с предпринимательскими кругами по-русски правильно. Не считаю необходимым встречаться, слышать о том, что это большие расходы, для чего они вообще тратили деньги на такую рекламу? Для кого они это делали? Не для России, не для русских людей. Какие особые сложности и затраты для предпринимателей? Пусть не рассказывают сказки по этому поводу. Этот законопроект может быть принят без поддержки предпринимателей», - сказал он.

Сенатор отметил, что алфавит наряду с флагом и гербом можно считать символом идентичности, в период противостояния с Западом это особенно важно учитывать.