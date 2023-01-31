Сенатор Цеков: Для запрета латиницы в рекламе не нужна поддержка предпринимателей
Автор поправок в закон «О рекламе» отметил, что никаких особых затрат представители бизнеса не понесут, а в период «войны с Западом» использовать их алфавит просто странно.
Законопроект о запрете использования латиницы в рекламе может быть принят без поддержки предпринимателей, Запад объявил России войну и использовать алфавит недружественных стран недопустимо, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.
Ранее эксперты Торгово-промышленной палаты России не поддержали поправки в закон «О рекламе», которые предусматривают запрет на использование латиницы в рекламных объявлениях. Поправки были разработаны и внесены сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди. Цеков отметил, что был готов к такой реакции представителей бизнеса.
«Я не общался с представителями бизнеса, мне вообще слово «бизнес» не нравится, с предпринимательскими кругами по-русски правильно. Не считаю необходимым встречаться, слышать о том, что это большие расходы, для чего они вообще тратили деньги на такую рекламу? Для кого они это делали? Не для России, не для русских людей. Какие особые сложности и затраты для предпринимателей? Пусть не рассказывают сказки по этому поводу. Этот законопроект может быть принят без поддержки предпринимателей», - сказал он.
Сенатор отметил, что алфавит наряду с флагом и гербом можно считать символом идентичности, в период противостояния с Западом это особенно важно учитывать.
«У меня очень много сторонников, прежде всего, в Крыму. Наши коллеги неоднородны, тоже есть люди с разными взглядами. Реакция ТТП и ряда политиков не стала неожиданностью, они просто не понимают или делают это осознанно. Те, кто выступает против, не являются настоящими искренними патриотами страны. Алфавит это как флаг, герб, это символ российской идентичности. Я очень долго в политике, был политиком на Украине, и все время защищал там русский язык. Надо мной тоже смеялись, говорили, что это популизм, считали, что никакой угрозы русскому языку нет, и что сегодня? Я считаю, что это надо делать, сейчас это особенно важно. Этот западный мир объявил против нас войну, а мы его слова, алфавит используем», - объяснил собеседник НСН.
В декабре Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ предусматривает запрет для чиновников и органов власти использование в работе иностранных слов, кроме содержащихся в нормативных словарях и не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке
Тогда первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала НСН, что эта мера также заставит журналистов и рекламщиков говорить по-русски.
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