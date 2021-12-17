Матвиенко выступила за введение школьной формы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что школьная форма «дисциплинирует и уравнивает детей в хорошем смысле», сообщает ТАСС.

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По её мнению, школьную форму в образовательных учреждения следует вводить «без диктата и перебора», так как школа - не армия.

«Не рассматривать, какой фирмы кроссовки, а просто учиться... В то же время школа - это не армия, обязать всех носить одинаковую форму - это, на мой взгляд, перебор», - отметила спикер.

Матвиенко добавила, что вопрос введения школьной формы должен решать родительский комитет вместе с педагогами, но она не стала бы одевать всю страну в одну форму.

Ранее в Рособнадзоре заявили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в офлайн-формате.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШколыШкольная ФормаВалентина Матвиенко
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