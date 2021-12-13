В России будут по-новому проверять школьные учебнкии

Минпросвещения выпустил приказ о новом порядке формирования федерального перечня школьных учебников. Теперь издания будут проверять на наличие опечаток и ошибок не только в тексте, но и на иллюстрациях. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу в экспертизу школьных учебников будет входить поиск и исключение орфографических, речевых и других ошибок и опечаток на иллюстрациях в тексте, примечаниях и комментариях.

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В начале осени СМИ сообщили, что в одном из учебников издательства «Просвещение» за шестой класс была напечатана иллюстрация ссылки на порносайт. Хотя учебник был одобрен Российской академией наук и Российской академией образования.

«Просвещение» приостановило издание и распространение учебника с подозрительной иллюстрацией.

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ФОТО: Учебники, мальчик с учебниками
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