В России будут по-новому проверять школьные учебнкии

Минпросвещения выпустил приказ о новом порядке формирования федерального перечня школьных учебников. Теперь издания будут проверять на наличие опечаток и ошибок не только в тексте, но и на иллюстрациях. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу в экспертизу школьных учебников будет входить поиск и исключение орфографических, речевых и других ошибок и опечаток на иллюстрациях в тексте, примечаниях и комментариях.