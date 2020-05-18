Матвиенко выступила против «судилища» над ВОЗ из-за коронавируса

Москва не видит оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса. Как пишет Интерфакс, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что в настоящий момент «нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, а также уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями.

Как подчеркнула Матвиенко, Россия будет выступать против такого рода действий. Также, по словам спикера Совфеда, ВОЗ является очень полезной структурой, которая сделала многое на этапе возникновения COVID-19 – в области мониторинга ситуации, выработки рекомендаций, а также координации работы ученых, вирусологов и медиков.