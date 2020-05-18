Матвиенко выступила против «судилища» над ВОЗ из-за коронавируса

Москва не видит оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса. Как пишет Интерфакс, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что в настоящий момент «нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, а также уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями.

Как подчеркнула Матвиенко, Россия будет выступать против такого рода действий. Также, по словам спикера Совфеда, ВОЗ является очень полезной структурой, которая сделала многое на этапе возникновения COVID-19 – в области мониторинга ситуации, выработки рекомендаций, а также координации работы ученых, вирусологов и медиков.

ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19

Напомним, ранее в понедельник, 18 мая, стало известно, что более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавирусной инфекции, об этом пишет The Guardian. Между тем, 14 апреля Дональд Трамп заявил, что администрация президента США временно прекращает финансировать ВОЗ, поскольку организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении COVID-19, пишет Ura.ru.

Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты могут предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил в эфире телеканал Fox Business.

Отвечая на вопрос о планах американской администрации создать новую организацию с функциями ВОЗ, Помпео подчеркнул, что Белый дом оценивает ситуацию и решает, «какие дальнейшие действия являются наилучшими».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры