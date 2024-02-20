Матвиенко: Третий этап программы модернизации детских лагерей завершится в мае

Все работы по третьему этапу программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления должны быть завершены к середине мая – началу летней оздоровительной кампании. Об этом сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

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Она отметила, что времени осталось немного, поэтому необходимо действовать слаженно и энергично. По словам Матвиенко, все – от проекта до готового объекта – должно отвечать самым передовым стандартам.

Она подчеркнула, что по всей России, в рамках проекта, инициированного Советом Федерации, возводятся современные, новые, качественные корпуса для отдыха детей.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года в российских детских лагерях отдохнули и прошли оздоровление 5,2 миллиона детей, из них 1,6 миллиона – ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Итоги кампании подвели на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДетский ЛагерьВалентина Матвиенко

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