Матвиенко: Третий этап программы модернизации детских лагерей завершится в мае

Она отметила, что времени осталось немного, поэтому необходимо действовать слаженно и энергично. По словам Матвиенко, все – от проекта до готового объекта – должно отвечать самым передовым стандартам.

Она подчеркнула, что по всей России, в рамках проекта, инициированного Советом Федерации, возводятся современные, новые, качественные корпуса для отдыха детей.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года в российских детских лагерях отдохнули и прошли оздоровление 5,2 миллиона детей, из них 1,6 миллиона – ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Итоги кампании подвели на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы», передает «Радиоточка НСН».

