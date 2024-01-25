Губернатор Приморского края предложил отправлять детей в летние лагеря КНДР

Он отметил, что россияне смогут массово ездить на отдых в Северную Корею, а также отправлять детей в северокорейские летние лагеря. По словам Кожемяко, в КНДР соблюдаются высокие стандарты гостеприимства — «выше четырех звезд».

Ранее, 19 января, сообщалось, что туроператор «Восток Интур» набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».

