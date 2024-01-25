Губернатор Приморского края предложил отправлять детей в летние лагеря КНДР
25 января 202415:40
Власти Приморья собираются возобновить туробмен с КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Олега Кожемяко.
Он отметил, что россияне смогут массово ездить на отдых в Северную Корею, а также отправлять детей в северокорейские летние лагеря. По словам Кожемяко, в КНДР соблюдаются высокие стандарты гостеприимства — «выше четырех звезд».
Ранее, 19 января, сообщалось, что туроператор «Восток Интур» набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией
- Собственники аварийного жилья получат право на внеочередное получение квартиры
- Путин объявил о повышении президентских стипендий
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
- В России предложили привлекать заключенных к уборке улиц
- К юбилею «Мосфильма» покажут лучшие фильмы каждого десятилетия
- Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд
- Мишустин: с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и выплат
- В Кемерово взрослые и ребенок пострадали при наезде иномарки на остановку
- Россельхознадзор: Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru