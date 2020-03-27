В Кремле предварительно наметили новые даты голосования по Конституции

Российские власти предварительно наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По данным РБК, новыми датами могут стать 27 мая или 3 июня. Источники подчеркнули, что это только ориентировочные даты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.