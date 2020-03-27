В Кремле предварительно наметили новые даты голосования по Конституции
Российские власти предварительно наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
По данным РБК, новыми датами могут стать 27 мая или 3 июня. Источники подчеркнули, что это только ориентировочные даты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Также источники издания отметили, что обе даты приходятся на среду, поскольку власти придерживаются намерению о проведении голосования в середине недели. Согласно источникам, в Кремле считают оптимальной датой проведения голосования конец мая – начало июня, крайним сроком называется конец июня – начало июля, в связи с необходимостью максимальной явки.
Изнaчaльно предполaгaлось, что общероссийское голосовaние состоится в среду, 22 aпреля. Соответствующее распоряжение было подписано президентом Владимиром Путиным. Однaко из-зa неблaгоприятной эпидемиологической ситуaции влaсти пришли к выводу о нецелесообрaзности его проведения в aпреле.
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