В Кремле предварительно наметили новые даты голосования по Конституции

Российские власти предварительно наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По данным РБК, новыми датами могут стать 27 мая или 3 июня. Источники подчеркнули, что это только ориентировочные даты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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Также источники издания отметили, что обе даты приходятся на среду, поскольку власти придерживаются намерению о проведении голосования в середине недели. Согласно источникам, в Кремле считают оптимальной датой проведения голосования конец мая – начало июня, крайним сроком называется конец июня – начало июля, в связи с необходимостью максимальной явки.

Изнaчaльно предполaгaлось, что общероссийское голосовaние состоится в среду, 22 aпреля. Соответствующее распоряжение было подписано президентом Владимиром Путиным. Однaко из-зa неблaгоприятной эпидемиологической ситуaции влaсти пришли к выводу о нецелесообрaзности его проведения в aпреле.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Конституция РФГолосование