Матвиенко рассчитывает на одобрение Совфедом возраста призыва с 18 до 30 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что верхняя палата парламента поддержит закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет, если его в таком виде примет Госдума. Об этом она заявила, подводя итоги весенней законодательной сессии.

При этом спикер подчеркнула, что каждый член Совета Федерации голосует по тому или иному вопросу по своему усмотрению, после консультаций с регионом, который он представляет. Матвиенко также полагает, что законопроект об определении границ возраста призыва на срочную службу с 18 до 30 лет не должен вызывать излишние общественные волнения.

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При этом ранее, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев выступил за повышение нижней границы призывного возраста до 21 года, как предполагалось изначально. Согласно поправкам ко второму чтению, новый рамки призывного возраста начнут действовать уже с 1 января 2024 года без переходного периода.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» юрист по военному праву Иван Самарин, тех, кого зачислят в запас по достижении 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, на срочную службу уже не призовут.

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ФОТО: РИА Новости
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