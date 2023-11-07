Матвиенко прокомментировала выступление SHAMAN на выставке «Россия»

Российский исполнитель SHAMAN, который выступил на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, очень талантливый артист, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

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По ее словам, певец пишет проникновенные песни с любовью к России. Матвиенко считает выступление артиста 4 ноября потрясающим. Она указала, что будущее за такими артистами, а «не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты».

Певец Shaman нажал бутафорскую красную «ядерную» кнопку в чемоданчике. Это произошло на концерте в честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Валентина МатвиенкоПевецSHAMAN

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