В России нажали на «ядерную» кнопку
Певец Shaman нажал бутафорскую красную «ядерную» кнопку в чемоданчике, сообщает телеканал «360».
Это произошло на концерте в честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге. В это время исполнитель пел песню «Я русский!», которая завершила его концерт.
Во время исполнения на сцену вышел человек с открытым чемоданчиком в руках. Внутри зрители увидели красную кнопку». Shaman нажал на нее. После этого за спиной артиста раздался взрыв салюта. У зрителей возникли сомнения в уместности таких действий.
Ранее SHAMAN рассказал о влиянии творчества Михаила Круга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru