В России нажали на «ядерную» кнопку

Это произошло на концерте в честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге. В это время исполнитель пел песню «Я русский!», которая завершила его концерт.

Во время исполнения на сцену вышел человек с открытым чемоданчиком в руках. Внутри зрители увидели красную кнопку». Shaman нажал на нее. После этого за спиной артиста раздался взрыв салюта. У зрителей возникли сомнения в уместности таких действий.

Ранее SHAMAN рассказал о влиянии творчества Михаила Круга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

