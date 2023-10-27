SHAMAN рассказал о влиянии творчества Михаила Круга
Певец Ярослав Дронов, чей творческий псевдоним SHAMAN заявил, что многим обязан королю российского шансона Михаилу Кругу, передает Первый канал.
Молодой исполнитель рассказал, что, когда только начинал свою сольную карьеру в ресторане Новомосковска, ему пришлось разучить все известные песни шансонье, так как многие посетители заведения регулярно просили его исполнить композиции из репертуара Михаила Круга.
Дронов также добавил, что когда посетил Тверь, то пришел на могилу Круга и возложил цветы, почтив память о нём.
Ранее продюсер Александр Яковлев объяснил, почему SHAMAN не стал звездой уже 10 лет назад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru