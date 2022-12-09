В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Парламентарии планируют представить документ 12 декабря. Авторы инициативы хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс и повысить явку на выборах. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по достижении 16 лет россияне могут вступать в брак, заключать трудовой договор, вести предпринимательскую деятельность. Депутаты указывают, что многие молодые люди взрослеют гораздо раньше, чем принято считать.

«Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным», — говорится в законопроекте.

По мнению одного из авторов документа первого зампреда фракции ЛДПР Сергея Леонова, инициатива позволит повысить легитимность выборов. В случае принятия документа количество избирателей увеличится почти на три миллиона, пишет RT.

«Внесение законопроекта приурочено ко Дню Конституции, чтобы подчеркнуть, что это стратегическая для страны задача», — добавил парламентарий.

