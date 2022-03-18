Матвиенко призвала к более адресным мерам соцподдержки

В ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым она отметила, что меры социальной поддержки должны стать ещё более адресными.

«Направленными в первую очередь на поддержку семей с детьми, людей с низкими доходами», - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что для более эффективной работы в этом направлении властям необходимо слышать людей, бизнес и промышленность.

Ранее Матвиенко поручила сенаторам изучить экономические последствия от санкций в российских регионах, сообщает RT.

