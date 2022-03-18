Матвиенко призвала к более адресным мерам соцподдержки
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, в условиях санкций, важно не допустить снижения уровня жизни граждан, сообщает РИА Новости.
В ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым она отметила, что меры социальной поддержки должны стать ещё более адресными.
«Направленными в первую очередь на поддержку семей с детьми, людей с низкими доходами», - подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что для более эффективной работы в этом направлении властям необходимо слышать людей, бизнес и промышленность.
Ранее Матвиенко поручила сенаторам изучить экономические последствия от санкций в российских регионах, сообщает RT.
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