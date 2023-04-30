Матвиенко призвала чиновников отказываться от «гламурных» отчетов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее раздражают отчеты руководителей, в которых «все прекрасно». Сенатор дала интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин».
По ее словам, позитивные отчеты вошли в привычку ряда чиновников. Она раскритиковала желание некоторых руководителей утаивать проблемы.
«Так нельзя сегодня работать», - сказала спикер Совфеда.
Матвиенко призвала отказываться от «гламурных» отчетов и открыто говорить о проблемах.
Президент России Владимир Путин на встрече с председателями Госдумы и Совфеда дал ряд поручений, включая экономические, передает «Радиоточка НСН».
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