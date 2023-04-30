Матвиенко призвала чиновников отказываться от «гламурных» отчетов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее раздражают отчеты руководителей, в которых «все прекрасно». Сенатор дала интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин».

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По ее словам, позитивные отчеты вошли в привычку ряда чиновников. Она раскритиковала желание некоторых руководителей утаивать проблемы.

«Так нельзя сегодня работать», - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко призвала отказываться от «гламурных» отчетов и открыто говорить о проблемах.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателями Госдумы и Совфеда дал ряд поручений, включая экономические, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияЧиновникиВалентина Матвиенко

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