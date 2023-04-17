СМИ: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов
Совет Федерации РФ принял решение не публиковать информацию по декларациям сенаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Агентство отмечает, что верхняя палата парламента не обнародовала никаких данных по доходам и расходам членов Совфеда за прошлый год.
«Ничего не будет», — подчеркнул источник в СФ.
В феврале президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому данные о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде. Сведения, как и прежде, будут доступны на официальных сайтах, но без персональных данных законодателей, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru