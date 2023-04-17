СМИ: Совфед не будет публиковать информацию по декларациям сенаторов

Агентство отмечает, что верхняя палата парламента не обнародовала никаких данных по доходам и расходам членов Совфеда за прошлый год.

«Ничего не будет», — подчеркнул источник в СФ.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому данные о доходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде. Сведения, как и прежде, будут доступны на официальных сайтах, но без персональных данных законодателей, отмечает телеканал «360».

