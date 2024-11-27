Матвиенко предложила вернуть сотрудникам МВД РФ региональные доплаты

Матвиенко отметила, что реформа системы МВД привела к тому, что субъектам Федерации запрещено доплачивать. Она напомнила, что раньше участковому доплачивали и выдавали служебную квартиру по месту жительства.

Спикер Совфеда подчеркнула, что в регионах дефицит участковых доходит до 90%.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что некомплект личного состава органов внутренних дел России на 1 ноября 2024 года составил 173,8 тысячи человек или 18,8% от штатной численности, передает «Радиоточка НСН».

