В МВД назвали «огромным» некомплект личного состава

Заместитель министра внутренних дел Владимир Кубышко заявил об «огромной» недостаче личного состава. По его словам, особенно остро дефицит сотрудников ощущается в регионах.

Замглавы МВД посетовал на это, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске. Как передаёт RT, в качестве примера он привёл ситуацию в глубинке при посещении одного из районных отделов.