В МВД назвали «огромным» некомплект личного состава
Заместитель министра внутренних дел Владимир Кубышко заявил об «огромной» недостаче личного состава. По его словам, особенно остро дефицит сотрудников ощущается в регионах.
Замглавы МВД посетовал на это, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске. Как передаёт RT, в качестве примера он привёл ситуацию в глубинке при посещении одного из районных отделов.
По словам Кубышко, вместо 12 оперативных сотрудников там трудятся только четверо. Вместо восьми следователей – двое. Из 40 участковых остались шестеро. Он также назвал «самоотверженной» работу сотрудников, которые остались.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», замглавы МВД также признал, что государство не может пока обеспечить решение всех социально-экономических вопросов в силу сложившейся ситуации. Поэтому, по его словам, заработная плата сотрудников полиции пока оставляет желать лучшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru