Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Некомплект личного состава органов внутренних дел России на 1 ноября 2024 года составил 173,8 тысячи человек или 18,8% от штатной численности. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что в последние годы зафиксирована тенденция роста некомплекта. Таким образом, в ноябре 2022 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщал о нехватке 90 тысяч сотрудников, в мае текущего года – о 152 тысячах сотрудников.