Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%
Некомплект личного состава органов внутренних дел России на 1 ноября 2024 года составил 173,8 тысячи человек или 18,8% от штатной численности. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что в последние годы зафиксирована тенденция роста некомплекта. Таким образом, в ноябре 2022 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщал о нехватке 90 тысяч сотрудников, в мае текущего года – о 152 тысячах сотрудников.
Официальный представитель МВД подчеркнула, что, несмотря на существенный некомплект и возрастание нагрузки на личный состав, подразделения министерства продолжают решать поставленные задачи по обеспечению правопорядка, борьбе с преступностью и защите прав и свобод граждан.
В мае спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек. Тогда она отмечала, что наиболее сложная ситуация обстоит с участковыми. Так, в Костромской области некомплект участковых доходит 90%, а в некоторых районах Москвы – до 75%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru