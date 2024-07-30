Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО
В России следует запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО). Как пишет ТАСС, с таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе заседания совета по развитию финансового рынка она отметила, что МФО обманывают людей, которые в итоге попадают в «реальную кабалу», однако выглядит всё «как бы по закону».
«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие... А нельзя их вообще закрыть?» - обратилась Матвиенко к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.
Глава регулятора ответила, что под видом официальных МФО нередко действуют нелегальные кредиторы, и в случае закрытия контролируемых организаций они просто «уйдут в тень».
Ранее в компании «Скоринг Бюро» заявили, что российские МФО в мае 2024 года одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru