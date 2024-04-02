Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек
Различные кредиты в России, по данным на 1 января 2024 года, имеют 50 млн человек. Об этом Центробанк РФ заявил в своём обзоре тенденций розничного кредитования по итогам 2023 года.
Регулятор уточнил, что кредиты в банках есть у 42 млн человек, четыре млн должны деньги микрофинансовым организациям (МФО), а ещё 3,9 млн оформили займы и там, и там одновременно.
Также в Центробанке указали, что у половины из всех заёмщиков имеются три и более кредита, а общая задолженность россиян перед банками и МФО за 2023 год выросла на 6,4 трлн рублей - до 34,8 трлн рублей.
Ранее Центробанк РФ рекомендовал российским банкам списать долги заёмщиков, которые погибли при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает RT.
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