Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек

Регулятор уточнил, что кредиты в банках есть у 42 млн человек, четыре млн должны деньги микрофинансовым организациям (МФО), а ещё 3,9 млн оформили займы и там, и там одновременно.

Также в Центробанке указали, что у половины из всех заёмщиков имеются три и более кредита, а общая задолженность россиян перед банками и МФО за 2023 год выросла на 6,4 трлн рублей - до 34,8 трлн рублей.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал российским банкам списать долги заёмщиков, которые погибли при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает RT.

