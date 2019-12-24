Матвиенко предложила раздавать многодетным бесплатные квартиры

По словам спикера Совета Федерации, государство должно предоставлять многодетным квартиры либо совсем бесплатно, либо на максимально льготных условиях ипотеки, отмечает RT.

Ранее Росстат сообщил о рекордной убыли населения в России за последние 11 лет. За январь-сентябрь 2019 года естественные потери составила почти 237 тысяч человек.

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН обозначил причины вымирания россиян.

