Матвиенко предложила раздавать многодетным бесплатные квартиры
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула идею о выделении многодетным семьям бесплатного жилья в качестве стимуляции рождаемости. Эту тему спикер затронула во время итоговой пресс-конференции, посвящённой окончанию осенней сессии верхней палаты парламента.
Матвиенко напомнила, что в бытность свою главой Санкт-Петербурга, в северной столице действовала система, при которой семья после рождения третьего ребёнка автоматически включалась в очередь и уже через год получала бесплатно жильё, передаёт «Свободная пресса».
По словам спикера Совета Федерации, государство должно предоставлять многодетным квартиры либо совсем бесплатно, либо на максимально льготных условиях ипотеки, отмечает RT.
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