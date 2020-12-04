Матвиенко предложила повысить оклады учителей
В Совете Федерации предложили повысить долю должностных окладов в заработной плате учителей и преподавателей. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она попросила правительство обратить внимание на этот вопрос.
Матвиенко также отметила имеющиеся «серьезные подвижки» в деле установления единой системы оплаты труда педагогическим работникам, передает РИА Новости.
Заслуженный учитель, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург ранее в беседе с НСН указал на сложности с новой системы оплаты труда педагогов.
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