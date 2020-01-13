Заслуженный учитель указал на сложности с новой системы оплаты труда педагогов
Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в эфире НСН усомнился в продуктивности формирования единой модели оплаты труда педагогов, которую предложили в Госдуме.
Правительство России разрабатывает поправки в Трудовой кодекс. Согласно им, планируется ввести единую модель формирования структуры труда, заявила глава Министерства просвещения Ольга Васильева. По ее словам, в некоторых регионах реальная зарплата без учета надбавок является крайне низкой, поскольку субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и премии и не учитывают в этом вопросе рекомендации ведомства.
Васильева пояснила, что сейчас борьба ведется за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей уходило на оклады за одну ставку (18 уроков в неделю). Оставшиеся 30% будут выделяться на различные надбавки.
В этой инициативе есть немало подводных камней, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. В частности, он напомнил о разнице уровня оплаты труда педагогов в крупных городах и регионах.
«Тут есть подводные камни. Ну, во-первых, это соотношение “справедливо” и “правильно”. Кстати, в Москве так примерно уже и происходит достаточно давно. Но здесь другая история. Дело в том, что по существующему законодательству оплата бюджетников является полномочием субъектов Российской Федерации. То есть, в каждом субъекте они сами это делают. И должен вам сказать, что поскольку в майских указах президента было о том, что заработная плата должна быть не ниже, чем средняя оплата в регионе, то здесь разнобой огромный, потому что во всех регионах разная средняя оплата труда. И поэтому, скажем, в крупных городах, в регионах-донорах это одна зарплата, но в других регионах она может быть в несколько раз ниже, чем, скажем, в Москве, в Санкт-Петербурге», - объяснил он.
Кроме того, по словам Евгения Ямбурга, чтобы привести зарплаты учителей в России к единой модели формирования оплаты труда, необходимо внести поправки не только в Трудовой кодекс.
«Во-вторых, надо сказать, что там хитро было сказано в этих указах о том, что не ставка учителя, а зарплата имеется в виду. А к чему это по сути дела привело? Это привело к тому, что руководители образовательных организаций мониторят сведения все это время для того, чтобы выйти на искомую сумму. Для этого приходилось учителям давать 25, 30, 35 часов, что, конечно, влияет на качество очень серьезно. Поэтому вопрос не только в соотношении 30% и 70%, а в том, что один и тот же труд в разных регионах оплачивается по-разному. И тут потребуется очень много изменений. Не только в кодексе трудовом, но и в законодательстве, и в том, что называется Бюджетный кодекс. Потому что пока это все-таки полномочия субъектов Российской Федерации», - заключил он.
Ранее в Совете Федерации выступили с предложением уравнять заработную плату учителям по всей стране. По предварительным данным, реализация проекта может занять около года. Педагоги поддерживают данную инициативу, однако столичные учителя остерегаются понижения заработной платы, которое может произойти после ей практической реализации, заявил в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.
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