Матвиенко предложила еще один выходной – в День единения народов России и Белоруссии

«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, подчеркну, это мое мнение, день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий», — написала Матвиенко.

День единения народов России и Белоруссии утвержден в связи с подписанием договора о создании единого общества двух государств в 1997 году. Праздник отмечается каждый год 2 апреля.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, сообщили в Кремле.

