Матвиенко предложила еще один выходной – в День единения народов России и Белоруссии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила объявить День единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, выходным. Об этом сенатора заявила в Telegram-канале.
«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, подчеркну, это мое мнение, день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий», — написала Матвиенко.
День единения народов России и Белоруссии утвержден в связи с подписанием договора о создании единого общества двух государств в 1997 году. Праздник отмечается каждый год 2 апреля.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, сообщили в Кремле.
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