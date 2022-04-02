Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов

Как отметил российский лидер, государствам уже удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и двустороннего сотрудничества. В частности, Москва и Минск утвердили отраслевые союзные программы, обновленную Военную доктрину, Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Путин подчеркнул, что реализация договоренностей создаст условия для упрочения позиций РФ и Белоруссии в мире «для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства».

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – добавил президент.

