Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов
Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отметил российский лидер, государствам уже удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и двустороннего сотрудничества. В частности, Москва и Минск утвердили отраслевые союзные программы, обновленную Военную доктрину, Концепцию миграционной политики Союзного государства.
Путин подчеркнул, что реализация договоренностей создаст условия для упрочения позиций РФ и Белоруссии в мире «для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства».
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – добавил президент.
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