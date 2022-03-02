Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании 2 марта предложила выделять бесплатное жилье для многодетных семей.

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По ее словам, многодетным семьям бесплатные квартиры должны выделяться «без разговоров». Матвиенко также призвала «развивать соцнайм» и строить больше жилья, которое можно снять по доступной цене.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил дефицит недвижимости в России. По его словам, увеличение спроса на недвижимость связано с пандемией, это в свою очередь и вызвало ее дефицит.

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ТЕГИ:Валентина МатвиенкоКвартирыРоссия
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