Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

По ее словам, многодетным семьям бесплатные квартиры должны выделяться «без разговоров». Матвиенко также призвала «развивать соцнайм» и строить больше жилья, которое можно снять по доступной цене.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил дефицит недвижимости в России. По его словам, увеличение спроса на недвижимость связано с пандемией, это в свою очередь и вызвало ее дефицит.

