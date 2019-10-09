Матвиенко поприветствовала новые специализации в конкурсе «Лидеры России»

Запуск в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» дополнительных специализаций поддержала председатель Совета Федерации РФ, наставник конкурса Валентина Матвиенко.

По её словам, одной из главных проблем в стране на сегодняшний день остаётся нехватка профессиональных управленцев в образовании, здравоохранении и в социальной сфере. Введение этих специализаций в конкурсную программу позволит развиться молодым людям и продвинуться по социальному лифту в этих отраслях.

«[Это] позволит выявить ярких, интересных людей, имеющих уже опыт работы в этих сферах, и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов в этих отраслях. Я очень поддерживаю этот конкурс», — заявила Матвиенко.

Ранее НСН писала, что в конкурсе «Лидеры России» в третьем сезоне появится три новых специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победителями в каждом из направлений станет от 10 до 30 участников. Напомним, победители «Лидеров России» получают приглашения на работу от ведущих корпораций и министерств РФ.

Ранее НСН сообщала, что вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила о нехватке в России врачей-управленцев. При этом она отметила, что для решения этой проблемы, в том числе, будет задействован конкурс управленцев «Лидеры России».

