Конкурс «Лидеры России» открыл дополнительные специализации

Три новых специализации дополнят конкурс молодых управленцев «Лидеры России» в третьем сезоне, который стартовал 4 октября.

Как рассказал замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в этом году в дополнение к основному конкурсу запущены отдельные треки — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». По его словам, первые два направления в России испытывают существенную нехватку кадров.

«Это невероятная возможность для огромного числа людей, работающих сегодня в здравоохранении и науке, попробовать себя, чтобы, действительно, получить возможность вне зависимости от связей доказать свои профессиональные способности и реально изменить свою жизнь», — заявил Кириенко.

Отметим, что победителями в каждом из направлений станет от 10 до 30 участников. Напомним, победители «Лидеров России» получают приглашения на работу от ведущих корпораций и министерств РФ.

Ранее НСН сообщала, что вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила о нехватке в России врачей-управленцев. При этом она отметила, что для решения этой проблемы, в том числе, будет задействован конкурс управленцев «Лидеры России».

