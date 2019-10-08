Голикова заявила о дефиците руководящих кадров в медицине

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила о нехватке в России врачей-управленцев, пишет РИА Новости. По её словам, на сегодняшний день в стране эта часть медработников составляет не более 1% от общего числа.

«Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере... А с другой стороны... отрасль испытывает нужду не просто во врачах, во врачах-управленцах, во врачах-организаторах, которые могут организовать процессы по-новому», — подчеркнула Голикова.

По её словам, для решения этой проблемы, в том числе, будет задействован конкурс управленцев «Лидеры России».

Кроме того вице-премьер напомнила, что к 2024 году в рамках национального проекта в России должны появиться 900 новых лабораторий, в которых не менее 30% коллектива будут составлять молодые специалисты.

Ранее НСН писала, что за три дня с момента старта конкурса «Лидеры России» организаторы получили более 46 тысяч заявок на участие.

