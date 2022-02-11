Матвиенко отчитала сенаторов, разговаривающих по телефону во время заседания

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег-сенаторов быть более дисциплинированными, сообщает ТАСС.

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Спикера возмутили разговоры по телефону во время пленарных заседаний. Она подчеркнула, что Совфед - «это не проходной двор», и сенаторы вполне могут обойтись без телефонов «два раза в месяц».

«Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду! Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки. Дождитесь окончания пленарного заседания и, пожалуйста, разговаривайте», - упрекнула сенаторов Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что в органах государственной службы в России работают более 70% женщин, но на руководящих постах их пока недостаточно, сообщает RT.

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